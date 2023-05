Ex OM : Anigo enrage contre l’ingratitude de Ben Arfa !

Président emblématique de l’OL, Jean-Michel Aulas a quitté ses fonctions. Qu’on l’aime ou qu’on le déteste, l’ex président lyonnais a marqué le football français de son empreinte. Si beaucoup ont salué sa longévité à l’OL, d’autres comme Hatem Ben Arfa (ex OL et OM) n’a pas manqué de critiquer Aulas.

Jean-Michel Aulas a quitté ses fonctions de président de l’OL après 36 ans de services. L’homme d’affaires a racheté le club en 1987, en deuxième division. Sous sa présidence, l’OL remporte sept titres de champion de France consécutifs, entre 2002 et 2008. Mais aussi une coupe de la Ligue en 2001 et deux coupes de France en 2008 et 2012. En 2022, Aulas vend la majorité des parts du club à l’américain John Textor. Il devait rester initialement président de l’OL durant les trois prochaines années, avant de se retirer. Mais ce 8 mai 2023, l’OL annonce dans un communiqué que Jean-Michel Aulas n’est désormais plus que « président d’honneur de l’OL ». Un titre qui n’est que symbolique. Adulé par certains, mais critiqué par d’autres, l’ex président lyonnais n’a laissé personne indifférent. Hatem Ben Arfa, l’un de ses anciens joueurs entre 2004 et 2008, a taclé son ancien président, sur son compte Instagram : « Tu ne vas pas manquer au football. Au revoir«

« Tu ne vas pas manquer au football. Au revoir. » Hatem Ben Arfa détruit Jean-Michel Aulas. 🤯 pic.twitter.com/oyRoRS821r — Actu Foot (@ActuFoot_) May 8, 2023

Cette pique de Ben Arfa n’a pas manqué de faire réagir. José Anigo (ex coach OM) a pris la défense d’Aulas sur son compte Facebook.

Aulas restera pour longtemps un exemple comme président de club

« Je suis pur marseillais et mon cœur sera toujours OM, a posté José Anigo sur son compte Facebook. Mais pour connaître un peu Aulas, cet homme a été et restera pour longtemps un exemple comme président de club. J’ai du respect pour lui aussi en tant qu’homme il a toujours défendu son club bec et ongles et a construit ce club au fil des années. Mais l’ingratitude mon ami est omniprésente dans le foot ont est bien placé pour le savoir »!