Ex OM : APG place un coup de tête dévastateur avec les Tigres !

« Dédé Gigac » s’est de nouveau illustré cette nuit avec les Tigres, pour le compte de la huitième journée de Liga MX. L’ancien buteur de l’OM a placé un coup de tête imparable peu après l’heure de jeu.

André-Pierre Gignac n’en finit plus de marquer avec son club mexicain. Le Marseillais de coeur a inscrit son huitième but en autant de journées avec les Tigres, hier soir. Peu après l’heure de jeu, APG s’est illustré en catapultant une tête imparable au second poteau. Une réalisation qui n’aura pas suffi à ses coéquipiers défaits par Chivas Guadalajara (3-1). À noter, dans l’équipe adversaire, la performance du jeune José Juan Macias (20 ans), deuxième buteur du Chivas, l’une des pistes étudiées par AVB au poste d’attaquant. APG lui a peut-être glissé quelques mots au sortir de la rencontre…

Aquí te dejamos el primer gol de nuestro equipo, cortesía de @10APG. ⚽️🔥 Sigue nuestro streaming en vivo: https://t.co/hsYKpQkivo#EstoEsTigres 🐯#6DecadasDeTigres 🟠🔵 pic.twitter.com/LcDAR9C07t — Club Tigres Oficial (en Casa 🏠😷) (@TigresOficial) September 6, 2020

Les Tigres de Gignac n’avancent plus

Avec cette défaite, la formation de l’ancien olympien n’avance plus. Elle reste sur deux matchs nuls et deux défaites et se place à la onzième position du championnat. La dernière victoire remonte au 12 août. C’était lors de la réception de Puebla (2-1). Et Gignac avait encore marqué ! Prochain match : Leon, chez le leader de la Liga MX ! Dédé devra être bien inspiré s’ils veulent renouer avec le succès.