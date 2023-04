Ex OM: Après son licenciement de Séville, Sampaoli rebondit déjà !

Licencié du FC Séville il y a quelques semaines, Jorge Sampaoli est de retour au Brésil mais à Flamengo cette fois-ci. Le coach argentin va retrouver Gerson !

Après son départ de l’OM, Jorge Sampaoli avait retrouvé le banc du FC Séville. Malheureusement, la mayonnaise n’a pas pris en Andalousie et le club réalise une saison cauchemardesque en Liga. Licencié du club espagnol, il vient déjà de retrouver un club !

En effet, Jorge Sampaoli va faire son retour au Brésil après avoir coaché Santos et l’Atletico Mineiro. L’équipe de Flamengo a officialisé la nouvelle, club où évolue notamment son ancien chouchou, Gerson. Les deux hommes vont donc se retrouver après que Sampaoli ait tout fait pour le faire venir à l’OM puis à Séville cet hiver.

L’Argentin s’est engagé pour une saison, jusqu’en 2024;

El Flamengo comunica que ha firmado un acuerdo con el técnico Jorge Sampaoli para gestionar la plantilla de fútbol profesional hasta el 31 de diciembre de 2024.

#CRF — Flamengo (@Flamengo_es) April 14, 2023

Je n’avais pas une bonne relation avec Tudor — Gerson

Lors de sa présentation à la presse avec Flamengo, Gerson n’a pas épargné l’entraîneur à l’OM, Igor Tudor. Après un an et demi à l’Olympique de Marseille, le milieu de terrain brésilien n’a pas encore digéré la fin de son aventure et son histoire avec le coach croate.

«En France ils ont parlé de frustration. Je ne pense pas avoir été frustré. Nous avons fait de grandes choses à Marseille. J’ai fait la meilleure saison de ma carrière en termes de statistiques et nous nous sommes qualifiés pour la Ligue des champions. J’ai bien travaillé mais malheureusement je ne me suis pas bien entendu avec le nouvel entraîneur. Je n’avais pas une bonne relation avec lui. Mais je sais ce que j’ai fait là-bas. Les chiffres ne mentent pas», (…) Le seul poste où je n’ai pas joué en France, c’est latéral droit ou gardien. Sinon, j’ai tout fait. J’ai même joué arrière gauche, ce que je ne pensais jamais faire. Le Gerson qui revient est plus mature» Gerson – Source : Conférence de presse (05/12/2023)