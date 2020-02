Ex OM : Aulas dénonce un « lobbying anti-Garcia » !

Ce mercredi, l’Olympique de Marseille se déplace à Lyon pour les 1/4 de finale de Coupe de France. Dans une conférence téléphonique, Jean-Michel Aulas a tenu à prendre la défense de Rudi Garcia, vivement critiqué par les médias selon lui…

Le président lyonnais s’est une nouvelle fois exprimé sur le cas de son entraîneur, Rudi Garcia. L’ancien coach de l’OM maintenant chez le rival rhodanien serait victime d’un lobbying contre lui selon Jean-Michel Aulas… Il l’explique dans un entretien téléphonique qu’il a organisé en marge de la présentation des résultats trimestriels d’OL Group.

il y a eu un bashing terrible — AULAS

« C’est vrai qu’on n’a pas été bons mais ce n’est pas pour ça qu’il faut jeter l’opprobre sur les joueurs et l’entraîneur, a-t-il regretté. Je trouve honteux la manière dont vous traitez Rudi Garcia dans les journaux. C’est un homme, c’est un entraîneur qui a fait le doublé à Lille, qui a emmené Marseille en Coupe d’Europe.(…à Parce qu’il a fait une mauvaise fin à Marseille et qu’il y a un lobbying anti-Garcia, vous le décrivez comme quelqu’un qui n’a jamais réussi, qui n’a pas de dignité. Ce n’est pas normal, interrogez-vous. Il y a un manque d’éthique profond et qui participe à l’état d’humeur négative que vous décrivez. Il faut prendre un peu de maîtrise et de respect des hommes. Je n’ai pas compris la violence. Je l’explique parce qu’il y a eu un bashing terrible et un lobbying pour d’autres entraîneurs par les grands médias français. Pour moi, c’est insupportable. Il a été choisi par des gens du football, Gérard Houllier et Juninho entre autres et à l’unanimité. C’était ‘the right man at the right place’. Premier constat: on a redressé la qualité du jeu et les performances, on a gagné les matchs essentiels et l’état d’esprit à l’intérieur du vestiaire s’est transformé »

Jean-Michel Aulas – Source : Conférence téléphonique