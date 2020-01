Ex OM : « Avant Bielsa, on acceptait d’être médiocres »

Arrivé à Leeds en 2018, Marcelo Bielsa a déjà marqué le club de son empreinte. Liam Cooper, l’un de ses joueurs s’est exprimé sur comment El Loco a changé la mentalité de Leeds.

Ce lundi, Leeds affronte Arsenal en FA Cup… Marcelo Bielsa, l’actuel coach de Leeds a tout autant marqué le club que lors de son passage à l’Olympique de Marseille. L’entraîneur argentin a redonné de la confiance aux joueurs et aux supporters qui ont une toute autre mentalité.

il nous avait dit : « Vous allez trouver l’entraînement répétitif, ennuyeux — COOPER

Dans un entretien accordé à L’Equipe, Liam Cooper, défenseur de Leeds s’est exprimé sur l’apport de Marcelo Bielsa au club. Selon lui, il a redonné un esprit conquérant à toute l’équipe.

« Le premier jour, il nous avait dit : « Vous allez trouver l’entraînement répétitif. Vous allez le trouver ennuyeux. »Travailler avec Bielsa, c’est commencer un match et avoir l’impression de voler. Avant lui, on acceptait d’être médiocres. Même les supporters s’attendaient à ça. Aujourd’hui, on ne l’accepterait plus. »

Liam Cooper – Source : L’Equipe