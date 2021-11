Ex OM: « Avant les matchs étaient ennuyeux, là il se passe des choses ! »

L’équipe de Sampaoli manque de folie ces derniers temps, de quoi critiquer Jorge Sampaoli. Mais pour Bernard Genghini, l’OM pratique un beau football…

Ancien joueur de l‘OM entre 1986 et 1988, Bernard Genghini a donné son avis sur l’équipe de Jorge Sampaoli :

A l’OM, on retrouve du jeu– Genghini

« L’OM, je ne regarde pas tous les matches, mais ce que je vois est intéressant. Ils traversent une période où ça gagne moins, mais on retrouve du jeu, un Payet à la baguette, le recrutement a été bon, l’OM fait du bon boulot avec le président. Ces dernières années, les matches étaient souvent ennuyeux ; là, il se passe des choses, ça joue vers l’avant. Contre le PSG, c’était un bon match ! On sent qu’il y a plus de confiance, les joueurs ont été bien ciblés. » Bernard Genghini— Source: La Provence (12/11/21)

Peut-être physique pour certains mais surtout psychologique — Nico

« Mis à part les supporters et ce bruit au stade, je me suis ennuyé comme pas possible. Je trouve que l’OM a été très constant en première mi-temps. Dans la nullité, ils ont été très constants. C’était une catastrophe ! A part la frappe de Payet sur la barre, l’OM s’est fait prendre en contre avec plusieurs occasions pour Metz. Il y avait zéro mouvement, ça ne bougeait pas ! Vu de la tribune de presse, ce qui était le plus énervant c’était le zéro mouvement ! Il y a quand même une excuse recevable par rapport à ça, mais qui n’excuse pas tout… C’est l’enchaînement des matchs ! L’OM a beaucoup enchaîné, a joué tous les trois jours… On a senti une certaine fatigue psychologique. Peut-être physique pour certains mais surtout psychologique. On sentait que les joueurs avaient beaucoup de mal à entrer dans ce match. D’ailleurs, si on regarde un peu, Lyon a pris une tannée face à Rennes dimanche soir. Mis à part Paris, les équipes qui ont joué en Coupe d’Europe ont eu du mal. Il y a eu de l’enchaînement et ça s’est senti. Rennes a joué une équipe d’un autre niveau en Conférence League et a pu faire tourner. C’est une réalité pour l’OM. Les joueurs n’étaient pas dedans, ça ne bougeait pas. C’était compliqué. Metz a bien joué le coup. Plein d’occasions. Antonetti en conférence de presse a même dit qu’il n’était pas content du résultat. Avec ce qu’il a proposé et mis en place, il méritait de gagner. Le match a un peu tourné quand il prenne le rouge. On se retrouve à 10 contre 11 pendant près de 40 min mais on attend quand même la 80e pour mettre un peu de folie dans ce match. C’est beaucoup trop tard ! » Nicolas Filhol – Source : FootballClubdeMarseille.fr (08/11/21)