Ex OM : Ayew flambe…

Alors que son nom est évoqué en premier League, l’ancien joueur de l’OM, André Ayew s’est offert un doublé en match amical face au Qatar…

André Ayew évolue en seconde division anglaise mais pourrait retrouver l’élite. En effet, Le Daily Mail affirme que Brighton et West Bromwich Albion aimeraient se renforcer et auraient coché le nom de l’ancien joueur de l’OM. En attendant, le fils d’Abedi Pelé se fait plaisir en équipe nationale avec son frère Jordan. Le duo d’attaque a été efficace face au Qatar hier (lundi) soir. Dédé s’est offert deux buts (63e et 83e), dont le deuxième sur une passe de son frère. Les autres réalisations ont été l’œuvre de Fosu (22e), Elisha Owusu (66e) et d’Ekuban (87e).

André Ayew s’offre un doublé