Ex OM – Azpilicueta prévient déjà Deschamps avant Espagne vs France !

Qualifié pour la finale de la Ligue des Nations avec son pays, César Azpilicueta a répondu aux questions de l’UEFA. Et il est revenu sur son passage à l’OM, notamment sous les ordres d’un certain Didier Deschamps…

Victorieux des Italiens en demi-finale de la Ligue des Nations, les Espagnols retrouveront l’Équipe de France en finale ce soir, tombeuse de la Belgique jeudi dernier (3-2). À cette occasion, César Azpilicueta retrouvera son ancien coach à l’Olympique de Marseille, Didier Deschamps. Interrogé par l’UEFA, le latéral droit de Chelsea n’a pas caché que le sélectionneur français avait la gagne en lui.

« Deschamps essaie toujours de gagner et d’être compétitif à chaque instant » — Azpilicueta

« J’ai eu Didier Deschamps comme entraîneur pendant deux ans, lorsque je jouais à l’Olympique de Marseille (de 2010 à 2012), et je connais son style de jeu. Il essaie toujours de gagner et d’être compétitif à chaque instant. Ils (la France) l’ont montré contre la Belgique, ils perdaient à la mi-temps, mais ils ont réussi à renverser la situation et à aller en finale. Les joueurs sont très talentueux et énergiques. Au niveau individuel, ce sont des joueurs de haut niveau. Mais on va essayer d’avoir la balle et surtout d’obtenir un résultat positif » César Azpilicueta – Source : Site officiel UEFA

le chiffre : 68

César Azpilicueta a disputé 68 matches toutes compétitions confondues sous les couleurs de l’Olympique de Marseille lors de son passage de 2010 à 2012. Il a inscrit deux buts.