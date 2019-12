Ex OM : Azpilicueta se dresse face au racisme !

Ce dimanche, Chelsea affrontait Tottenham (2-0) en Premier League. L’ancien joueur de l’OM Cezar Azpilicueta s’est exprimé sur le racisme subi par Rudiger.

Passé par l’Olympique de Marseille et maintenant défenseur à Chelsea, Cesar Azpilicueta a fait parler de lui en Angleterre.

L’international espagnol s’est exprimé au sujet des cris racistes entendus dans les travées du Tottenham Hotspur Stadium lors du derby face aux Blues. Comme il l’explique à Sky Sports, son coéquipier Antonio Rudiger a entendu des chants racistes dans le stade… Azpilicueta a directement agi sans réfléchir.

« Rudiger est venu me voir et il m’a dit qu’il entendait des chants racistes dans le stade à son encontre. Donc j’ai directement été le dire à l’arbitre. Nous sommes très préoccupés et au courant de ces comportements. J’espère que nous réussirons à les éradiquer le plus vite possible. C’est un vrai problème, et pas seulement dans le football mais dans la vie en général. »

Cezar Azpilicueta – Source : Sky Sport

