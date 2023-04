Promis aux plus hauts sommets du football, Mario Balotelli ne les a finalement pas atteints. Lors d’un podcast relayé par Team Serie A FR, il évoque le regret de ne pas avoir travaillé à 100% de ses capacités comme lui avait conseillé son agent Mino Raiola.

Mario Balotelli était promis à une grande carrière. Lorsqu’il débute sa carrière à l’Inter Milan, en 2007, il n’a que 17 ans. Mais très vite, « Super Mario » impressionne par son talent. Avec les Nerazzuris l’Italien gagne trois Serie A, une coupe d’Italie et surtout une Ligue des Champions, en réalisant le triplé en 2010 sous les ordres de José Mourinho. L’attaquant quitte l’Inter en 2010 pour rejoindre Manchester City. Avec les Citizens il remporte la FA Cup en 2011 et la Premier League en 2012. Ses bonnes performances lui permettent d’être appelé avec la sélection italienne. Il dispute notamment l’Euro 2012, qu’il finit co meilleur buteur. Mais échoue en finale contre l’Espagne, battu 0-4.

Une carrière en dents de scie

Mais c’est aussi à Manchester City que ses problèmes de comportements débutent. Il se dispute régulièrement avec son coach de l’époque, Roberto Mancini. En 2013 quitte les SkyBlues et c’est le début d’une carrière avec de multiples changements de clubs pour lui. Balotelli a connu huit équipes différentes en 10 ans. Le buteur est passé par l’AC Milan à deux reprises, Liverpool, Nice, l’OM, Brescia, Monza, Andana et Sion. Aujourd’hui à 32 ans Balotelli est loin des sommets espérés et du ballon d’or. Dans une interview relayée par Team Serie A FR, l’Italien évoque les regrets de sa carrière, appuyés par son ancien agent, Mino Raiola, décédé en 2022.

🚨 Mario #Balotelli : « Ronaldo et Messi ont eu tous ces ballons d’or car je n’ai joué qu’à 20% de mes capacités… » Votre avis ? 🤔 pic.twitter.com/E89X45gf8I — TEAM Serie A FR (@TeamSerieA_fr) April 25, 2023

Si j’avais joué à 100% j’aurai eu un ballon d’or

« Mon agent (Mino Raiola) qui ne fait plus partie de ce monde malheureusement, me disait que si Messi et Ronaldo avaient autant de ballons d’or c’est parce que je jouais à 20% de mes capacités, explique Mario Balotelli dans le podcast. Si j’avais joué à 100% j’en aurai eu un. Cette phrase semble être trop grande. Mais me connaissant et connaissant également mes qualités, c’est vrai. Et cela me fait mal au cœur parce que si je dois retourner en arrière c’est la première chose que je changerai immédiatement.«