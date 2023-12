Ex OM : Bamba Dieng raconte son rêve de gamin !

Il a quitté l’OM lors du mercato hivernal 2023, Bamba Dieng avait rejoint le FC Lorient. Il s’est confié sur son passage à l’OM et nottament ses relations avec Jorge Sampaoli ou son idole Alexis Sanchez…

Dans un entretien accordé à Ligue1.fr, Bamba Dieng est revenu sur son passage à l’OM. « Sampaoli ? Ça m’a fait du bien d’évoluer sous ses ordres. C’est un coach qui m’aimait bien et qui me donnait toujours de la confiance. Je peux même dire que c’est lui qui m’a complétement lancé en Ligue 1 Uber Eats car il me faisait vraiment jouer. Son style de jeu correspondait à mes qualités et j’arrivais bien à m’adapter à son système sur le terrain. Il me donnait aussi beaucoup de conseils. Je me souviens qu’avant les matchs, il m’annonçait deux-trois jours avant quand j’allais être titulaire. Il me disait : « Prépare-toi ! Je sais que c’est toi qui vas faire la différence ! » Il voulait toujours me mettre en confiance. (…) Alexis Sanchez ? C’était un rêve de gamin ! J’étais trop content de pouvoir jouer à ses côtés. Quand j’étais petit, je ne portais que des maillots floqués à son nom et, sur les réseaux, je ne faisais que regarder des vidéos de ses actions… Rien ne pouvait me faire plus plaisir que de jouer avec lui ! J’ai beaucoup appris à ses côtés. C’est un super mec, très gentil, on s’entendait bien et il me donnait beaucoup de conseils. Il me disait à chaque fois de venir à la salle de musculation avant l’entraînement. Il me disait : « Si tu viens travailler à la salle, ça te fera du bien pour les entraînements, puis pour les matchs. » Lui, c’était sa routine. Comme tout le monde le dit, c’est un bosseur et j’essayais de l’observer le plus possible. Je ne voulais pas trop reproduire ses exercices devant lui, mais quand je rentrais à la maison, j’essayais de les faire. C’était une source d’inspiration, et ça l’est toujours aujourd’hui. »

Le 27 janvier Bamba Dieng s’est officiellement engagé au FC Lorient en échange de 7 millions d’euros et 3 de bonus pour l’OM. Poussé vers la sortie en début de saison avec l’arrivée d’Igor Tudor. Dieng était annoncé à Nice ou à Leeds, mais au final, le sénégalais est resté à l’OM. Une blessure au genou, remontant à 2020 est la raison évoquée pour expliqué son départ avorté à l’été 2022.

»Après le transfert raté à Nice, je suis rentré travailler à Marseille et me voici à Lorient. Je ne regrette pas de ne pas rester à Marseille. On ne nous a pas parlé de prolongation de contrat. Je suis resté concentré pour aider l’équipe et retrouver du temps de jeu. Malheureusement, cela ne s’est pas passé comme prévu et c’est pour ça que je suis venu ici. C’est le foot, il y a des moments difficiles. Avant, j’avais mal au genou, mais ça ne m’empêchait pas de jouer. C’est une ancienne douleur qui date de 2020. Cela ne s’était pas bien soigné. Aujourd’hui, c’est derrière moi et je n’ai plus mal » Bamba Dieng – Source : BFM/RMC (3/02/2023)

Tudor lui laissera jouer 12 matchs, toutes compétions confondues pour deux buts marqués. Durant ce mercato d’hiver Dieng avait été envisagé comme monnaie d’échange par l’OM pour recruter le lorientais Terem Moffi. Mais au final Dieng a été transféré définitivement à Lorient et Moffi a signé à Nice. Dieng a joué ses premières minutes contre Reims, lors de la défaite 4-2 de son équipe, le 1er février, en rentrant à la 69ème minute. Dieng devra aider Lorient, actuel 6ème de Ligue 1, à rester le plus haut possible au classement, après un bon début de saison des merlus.