Ex OM : Batshuayi dézingué par la presse belge

Malgré la victoire belge hier 1-0 face à la Biélorussie, un joueur a attiré les projecteurs. Malheureusement, ce n’est pas pour sa bonne performance. Michy Batshuayi est sous le feu des critiques car il enchaîne les mauvaises performances.

Habitué aux bouts de matches avec la sélection belge, Michy Batshuayi n’arrive pas à satisfaire les Diables Rouge. En effet, avec un peu plus de 35 sélections, l’ancien marseillais est la doublure de Romelu Lukaku.

Mais hier, le nouvel attaquant de Chelsea était absent. Une opportunité qu’il n’a pas saisie. Celui qui est passé par l’OM entre 2014 et 2016 et aujourd’hui au Besiktas a une nouvelle fois déçu. Alors, certes, la Belgique s’est imposée 1-0 contre la Biélorussie mais Batshuayi n’a eu que trois petites opportunités et s’est vu refusé un but sur un hors-jeu logique.

Il souffre de la comparaison avec Lukaku

Des prestations qui ne passent plus aux yeux des médias locaux. Ces n’ont pas été tendre avec lui.

« Tout simplement pas assez tranchant. Il était parfois trop nonchalant. Il a confirmé ce que tout le monde savait déjà : qu’il n’arrive rien à Romelu » Het Laastse Nieuws (09/09/2021)Un avis partagé et même surenchéri par le média La Dernière Heure.

« Autre enseignement que tout le monde connaissait déjà : Batshuayi n’est pas Lukaku. Il l’est même de moins en moins » La Dernière Heure (09/09/2021)

22 buts en 37 sélections

L’ancien international belge, Philippe Albert, également consultant, explique carrément qu’il dessert ses coéquipiers. Néanmoins, il apporte une nuance. Celle des stats de Batshuayi en équipe nationale.

« Le nouvel attaquant du Besiktas est de bonne volonté mais il irrite souvent ses équipiers en ne comprenant pas les autres, ce qui les fait tous moins bien jouer. Et son obsession d’augmenter ses stats folles en équipe nationale fait mal à la fluidité du jeu belge. Il faut espérer que sa saison en Turquie lui fera du bien parce qu’on risque d’avoir un vrai problème » Philippe Albert – Source : Eleven (09/09/2021)Ses stats, ce sont 22 buts en 37 sélections. Un bon ratio donc visiblement qui le rend a priori indispensable dans sa sélection. En revanche, il devient capital que l’ancien de l’OM, Chelsea, Dortmund et Valence retrouve de la confiance.

« Compte tenu de ses stats personnelles époustouflantes en équipe nationale, Batshuayi est toujours un attaquant très attendu lorsqu’il monte au jeu. Face à la Biélorussie, ce fut plus difficile que prévu, malgré un but annulé et deux occasions franches. Il doit se reconstruire un capital confiance en Turquie, où le Besiktas lui offre une occasion en or de se remettre dans le coup après cinq ans à voyager sur le banc de clubs où il n’a jamais réussi à s’imposer. » Philippe Albert – Source : Eleven (09/09/2021)