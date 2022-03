Ex OM : Benedetto se paye déjà une polémique en Argentine !

Après un prêt peu reluisant à Elche, Dario Benedetto a finalement décidé de rentrer à Boca cet hiver, et de définitivement quitter l’OM. Après des débuts réussis, l’attaquant est au cœur d’une polémique après le super Classico !

Dario Benedetto est pointé du doigt. Pourquoi ? Car l’attaquant n’a pas pu jouer plus qu’une mi-temps face à River et qu’il a été ensuite vu dans une soirée d’anniversaire. Le média Tyc Sport rappelle que Benedetto est sorti à la mi-temps du Superclasico face à River car il était malade. Jusqu’ici tout va bien, mais ensuite ce dernier a été aperçu en boite de nuit quelques heures après la victoire de Boca.

Benedetto fiévreux et incapable de jouer, mais en soirée après…

Le joueur de 31 ans était à l’anniversaire de son coéquipier Marcos Rojo. Sa présence a étonné bon nombre de supporters et suiveurs de Boca car ce dernier était fiévreux à la mi-temps. Benedetto peut en vouloir au chanteur Sergio Torres, qui a partagé plusieurs vidéos de Benedetto lors de cette soirée via son compte Instagram.

Des nouvelles de Benedetto en Argentine, remplacé à la mi-temps du Superclasico parce qu’il était malade, il a finalement passé la nuit à fêter l’anniversaire de Marcos Rojo, grillé par des stories Insta d’après @TyCSports. #TeamOM pic.twitter.com/PiQD8TXXP9 — ImAgueroo (@ImAgueroo) March 22, 2022

J’ai toujours dit que je voulais revenir comme joueur ou comme supporter. J’ai respecté ma promesse — Benedetto

« Je suis content que l’on me donne cette opportunité. Il ne manque plus que la visite médicale et la signature, qui est importante, mais tout est quasiment bouclé. Je veux avoir le temps de jeu que je n’ai pas eu à Elche. Je suis content de mon passage à Elche, j’ai appris beaucoup de chose, et en même temps, je suis content de revenir dans le club que j’aime. Il manque seulement la signature et la visite médicale, je sais que je suis bien. Je suis content de cette nouvelle opportunité que me donne le club. J’ai toujours dit que je voulais revenir comme joueur ou comme supporter. J’ai respecté ma promesse. Je serai un supporter de Boca toute la vie et maintenant, j’ai la possibilité de pouvoir revenir comme joueur. Je suis très content. Pourquoi ça ne s’est pas bien passé à Elche ? Ce sont les décisions de l’entraîneur. Je respecte et j’accepte cela, mais je cherchais du temps de jeu. C’est vrai que je n’étais pas à l’aise de ne pas pouvoir jouer. Maintenant, je vais profiter de cette possibilité je ne veux pas laisser passer ». Dario Benedetto – source : AS (18/01/2022)