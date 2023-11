Ex OM : Benjamin Mendy réclame un bon gros pactole à Manchester City

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Benjamin Mendy réclame à Manchester City de lui verser plusieurs millions de livres pour des salaires impayés ! Pour le moment, Manchester City n’a pas encore répondu mais devrait certainement balayer cette réclamation.

L’ancien joueur de l’OM, Benjamin Mendy, a engagé des poursuites judiciaires contre son ancien club, Manchester City, réclamant des millions de livres en salaires impayés. Cette action en justice fait suite à l’acquittement de Mendy en début d’année sur des accusations de viol et d’agression sexuelle datant de 2021.

Mendy allègue que Manchester City a effectué des « déductions de salaire non autorisées » pendant la période où les accusations pesaient sur lui. Selon des sources de Sky Sports News, la plainte a été déposée devant le tribunal du travail au Royaume-Uni. Mendy cherche à obtenir le remboursement des salaires impayés jusqu’à la fin de son contrat en juin 2023. Actuellement joueur du FC Lorient après avoir quitté Manchester City cet été, Mendy attend une réponse officielle du club, qui est demeuré silencieux jusqu’à présent sur cette affaire.

78min de temps de jeu avec Lorient

« Est-ce qu’il sera dans le groupe ce week-end ? C’est possible, avait répondu Régis le Bris, coach du FC Lorient durant une conférence de presse en début de saison. Il est dans de bonnes conditions, mais ne devrait pas être titulaire. On en est à huit semaines et trois jours de préparation. Mendy a franchi les différentes étapes de construction. Il a fallu reconstruire les fondamentaux cardio et musculaires. Il y a eu des séances progressives avec le groupe aujourd’hui complètes puis des grands jeux. C’est-à-dire 11 contre 11 dans des circonstances de match de compétition. Il faut accepter que les gens s’expriment, a poursuivit Régis le Bris. Si les opinions sont exprimées de manière licite, c’est leur droit. Et nous, on doit jouer au football. Je n’ai pas de problème avec ça. Aujourd’hui l‘affaire est classée. On a envie de se concentrer sur le football. » Mendy n’a joué pour le moment que 3 matchs pour un total de 78 minutes.