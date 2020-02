Ex OM : Benjamin Mendy, totalement fan de Pipa Benedetto !

Dans une vidéo consacrée au compte twitter de Otro, Benjamin Mendy a donné son TOP 4 de ses joueurs qui ne disputent pas la Ligue des Champions… Et le premier cité est Dario Benedetto, l’attaquant de l’Olympique de Marseille !

Après avoir évoqué comment il a fait le choix de signer à l’Olympique de Marseille dans un média anglais, Benjamin Mendy s’est pris au jeu du compte twitter Otro en faisant son TOP 4 des joueurs qui ne disputent pas la Ligue des Champions.

L’ancien latéral gauche de l’OM maintenant sous contrat avec Manchester City n’a pas hésité à mettre un attaquant marseillais en première position : Dario Benedetto. Un buteur qu’il apprécie particulièrement…

« Mon numéro 1, Dario Benedetto. Il joue pour Marseille, et mon coeur est bleu pour Marseille. C’est un très bon buteur, on peut voir les qualités qu’il a et il mouille le maillot. C’est tout ce que j’aime »

Benjamin Mendy – Source : OTRO

.@benmendy23 is here to tell you his top 4 players outside the @ChampionsLeague 💪 #UCL #MUFC #LCFC #OM #ACMILAN pic.twitter.com/RWgJhxnjjI

— OTRO (@OTRO) February 26, 2020