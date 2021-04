Ex-OM: Beye entraineur en Ligue 1 dès cet été ?

Habib Beye, ancien joueur de l’Olympique de Marseille, pourrait trouver un banc pour lancer sa carrière d’entraîneur. En effet, celui qui passe ses diplômes depuis désormais plusieurs années est pressenti pour prendre la place de Stéphane Moulin du côté d’Angers. Interrogé sur la question, l’ancien latéral a confirmé l’information.

Passé à l’Olympique de Marseille entre 2003 et 2007, Habib Beye pourrait trouver le premier banc de sa carrière d’entraîneur dès la saison prochaine. En effet, Stéphane Moulin étant sur le départ, les noms pour le remplacer fusent. Le consultant de Canal +, qui passe actuellement ses derniers diplômes nécessaires, pourrait prendre les commandes d’une équipe d’ici peu de temps.

Beye confiant pour son futur

Au micro de Canal +, l’ancien défenseur sénégalais a répondu positivement à l’annonce de son nom comme probable successeur de Stéphane Moulin à la tête de l’effectif angevin.

« Dans la course pour récupérer le banc d’Angers ? Bien sûr, car aujourd’hui, il n’y a plus ce barrage du diplôme. J’ai été admis à la formation BEPF, qui est le dernier niveau de diplôme permettant d’entrer chez les pros. Je suis flatté de voir mon nom associé à des projets intéressants. Je suis à l’écoute… Je vais passer mon diplôme, et le plus important sera de l’obtenir cette année. Logiquement, mon nom va apparaître dans des projets très intéressants. » Habib Beye – Source: Canal+ (18.04.21)