Ex OM: Beye fait déjà l’unanimité au Red Star ?

Le Red Star a réalisé un mauvais début de championnat. Par conséquent, le désormais ancien entraîneur, Vincent Bordot, avait donc été mis à pied. Habib Beye, qui a intégré le staff cet été, a donc été propulsé numéro un. Et il semble déjà faire l’unanimité…

Quinzième après six journées avec seulement six points, avant la prise de fonction d’Habib Beye. Le Red Star était en retard sur ce que le club voulait prétendre en début de saison. Le club de National 1 est en effet un candidat déclaré à la montée en deuxième division. Désormais sous les ordres de l’ancien joueur de l’Olympique de Marseille, les Franciliens pointent à la 10e place avec treize points…

Beye n’a pas encore les diplômes requis

Néanmoins, le consultant Canal + n’a pas encore passé le BEPF qu’il est en train de faire cette année, diplôme requis pour entrainer en National. Par conséquence, le Red Star doit payer 3000 € d’amende par match, car les dirigeants souhaiteraient le conserver d’après les informations de l’Equipe…

