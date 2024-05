Ex OM : Beye fait ses adieux au Red Star et dresse un premier bilan !

Reconverti entraîneur, Habib Beye s’est exprimé après son dernier match avec le Red Star ce samedi. L’ancien défenseur de l’OM dresse son premier bilan.

Au micro de Canal + après son dernier match avec le Red Star ce samedi, l’ancien joueur de l’OM Habib Beye s’est exprimé sur ses récentes expériences avec le club de National 2. L’ex défenseur savoure et fait ses adieux après avoir annoncé qu’il cherchait un nouveau projet plus ambitieux.

« Je suis arrivé un peu… On ne va pas dire dans l’anonymat vu ce que je représentais dans les médias on va dire, mais avec tout à prouver en tant qu’entraîneur. Je pense qu’on a fait un bon bout de chemin avec ces joueurs-là, mon staff qui a fait un travail extraordinaire, explique le consultant au micro de Canal +. Je pense à tous ceux qui sont passés par ce club et qui ne sont plus là aujourd’hui et qui ne pourront pas savourer ce moment-là… Mais moi ça m’a beaucoup apporté sur le plan humain. J’ai grandi en tant qu’homme, en tant qu’entraîneur. Aujourd’hui, c’est un petit au revoir mais ce sera un au revoir sur un trophée. C’est magnifique »

A LIRE AUSSI : OM: quel onze face au Havre ?

🗨️ « J’avais tout à prouver en tant qu’entraîneur. Ça m’a beaucoup appris sur le plan humain »@BeyeHabib fait le bilan de ses 3 saisons sur le banc du @RedStarFC 🗣️ pic.twitter.com/osC6rGQUcP — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) May 18, 2024

les révélations sur le dossier Beye !

L’OM recherche activement un entraîneur pour remplacer Jean-Louis Gasset, dont le contrat se termine en juin. Selon L’Équipe, Habib Beye serait dans la short-list de la direction marseillaise. Toutefois, d’après La Provence, l’ex-défenseur olympien n’a pas été contacté par Pablo Longoria.

🔹Pablo Longoria s’apprête à faire un grand ménage au sein de l’effectif et a ciblé les éléments qu’il ne veut plus voir sous le maillot blanc la saison prochaine. (@laprovence) #TeamOM pic.twitter.com/cU5s3wRlMf — Infos OM (@InfosOM_) May 18, 2024

A LIRE AUSSI:Mercato OM: Longoria prévoit de faire un grand ménage !

« Impossible de dire non à un club comme l’OM »

🗣️💬 @BeyeHabib : « Il est impossible de refuser l’OM ». pic.twitter.com/1w6TDugEmy — After Foot RMC (@AfterRMC) April 25, 2024

Invité la semaine dernière sur RMC Sport, Habib Beye a évoqué son avenir et a clairement ouvert la porte à l’OM: « On a l’impression que l’histoire doit nous ramener à un remariage mais personne ne sait si ça arrivera. C’est un club exceptionnel, passionnant, excitant, mais il faut être prêt pour un club comme ça. Je pense qu’il est impossible de dire non à un club comme celui-ci quand vous êtes l’entraîneur que je suis. Tu ne peux pas dire non. Quel entraîneur va dire non à Marseille ? »