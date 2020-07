Ex-OM : Bielsa annoncé dans un énorme club !

Marcelo Bielsa n’est resté qu’une saison à l’Olympique de Marseille mais y a laissé une trace indélébile. L’Argentin devrait découvrir la Premier League l’an prochain avec Leeds, à moins que…

En effet, The Sun annonce aujourd’hui Marcelo Bielsa… au FC Barcelone ! Selon leurs informations, Lionel Messi aurait lui-même réclamé l’arrivée de son compatriote dans le club catalan.

Une rumeur à prendre avec des pincettes puisqu’il ne s’agit que de The Sun mais également car on imagine mal El Loco quitter Leeds après les avoir fait remonter en Premier League.

« Bielsa défend ce qui est pur, viscéral et éthique »

« Bielsa représente les valeurs simples et basiques de la vie qui malheureusement se perdent de plus en plus dans le monde du football. C’est un défenseur du travail, de l’abnégation, de la rigueur et de l’humilité. Il n’aime ni le mensonge, ni l’hypocrisie, ni la facilité, ni le désordre. Il défend ce qui est pur, viscéral et éthique, il admire la capacité qu’a l’être humain à se transcender pour atteindre ses objectifs. C’est pourquoi ce que ses équipes transmettent est précisément une volonté du peuple, un respect pour celui qui travaille, qui s’efforce et qui après, veut voir concrétisées ses ambitions dans le club qu’il aime tant. Il se crée ainsi entre Bielsa et les supporters une empathie immédiate, le discours est pur, la raison prend tout son sens et la vérité est appliquée. »

André Villas Boas – Source : extrait du livre Livre « OM – Bielsa, Enquête sur une relation passionnelle »

Retrouvez l’intégralité de la préface de Villas Boas sur Marcelo Bielsa dans le livre : « OM – Bielsa, Enquête sur une relation passionnelle » à commander ici :