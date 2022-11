Ex OM: Bielsa de retour en Angleterre ?

Depuis son départ de Leeds, Marcelo Bielsa n’a pas repris du service en tant que coach. Bournemouth serait intéressé par l’ancien entraîneur de l’Olympique de Marseille…

L’Olympique de Marseille a été marqué par la venue de plusieurs coachs ces dernières années. Marcelo Bielsa en fait forcément partie. Le coach argentin a marqué l’esprit des supporters par son tempérament et le jeu flamboyant proposé sur le terrain. Comme une relation passionnelle, cela n’a pas duré très longtemps mais a été intense.

A Leeds, Bielsa a fait renaître le club en le faisant monter en Premier League et en se maintenant la saison suivante… Bournemouth actuel 17e du championnat, serait intéressé par son profil d’après David Ornstein.

🚨 EXCL: AFC Bournemouth exploring possibility of appointing Marcelo Bielsa as head coach. 67yo Argentine on list of candidates + was among topics discussed by club hierarchy with prospective new owner Bill Foley in Las Vegas this week @TheAthleticFC #AFCB https://t.co/1GMERzANRd

— David Ornstein (@David_Ornstein) November 11, 2022