EX OM : Bielsa explique d’ou vient son surnom qu’il n’aime pas !

A l’OM, au LOSC et maintenant à Leeds, le surnom de Marcelo Bielsa ‘El Loco’ a été très utilisé par les médias. Interrogé à ce sujet, le coach argentin explique d’où il vient.

Dans un reportage retraçant la carrière de Marcelo Bielsa pour DAZN Espagne, le coach argentin a été questionné sur son surnom El Loco qui a été très utilisé à Marseille lors de son passage à l’OM. Il explique donc la provenance de surnom qu’il n’apprécie pas vraiment.

Il disait que j’étais fou et c’est resté — BIELSA

A LIRE AUSSI : Tifo historique OM/PSG : Anecdotes sur les coulisses et Marcelo Bielsa !

« À Newells il y avait un collègue, Carlos Picerni, qui entraînait 3 divisions : 4e, 5e et 6e. Moi j’en avais qu’une et mes entrainements étaient + longs que ceux de ses 3 divisions. Il disait que j’étais fou et c’est resté. » Marcelo Bielsa – Source : DAZN (Traduction Nico Faure, 06/04/21)