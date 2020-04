Ex OM : Bielsa, Heinze, le confinement… les confidences de Lucho

L’ancien milieu de terrain de l’OM, Lucho s’est confié au média TYC Sports. Il évoque entre autres deux anciens olympien, argentins comme lui : Bielsa et Heinze…

Si je pouvais je passerais le confinement avec Gaby Heinze — Lucho

»Je me suis fait le tatouage de Bielsa parce que c’est lui qui m’a donné l’opportunité de jouer avec la sélection. J’ai décidé de le faire quand il a laissé son équipe (Leeds la saison dernière) prendre un but car le rival avait un joueur à terre… Si je pouvais je passerais le confinement avec Gaby Heinze pour notre amitié. Devant les médias il joue un personnage. Je suis très content de tout ce qu’il enseigne et vit comme coach. Je le vois prêt pour la sélection… » Lucho – source TYC Sports (relayé par @Nicommentator)

El volante de Athletico Paranense explicó los motivos detrás de su decisión de finalizar su carrera en el conjunto brasileño, las razones por las cuáles se fue de River y el curioso tatuaje del Loco que tiene en una de sus piernashttps://t.co/CghbjAsxIG — TyC Sports (@TyCSports) April 14, 2020





