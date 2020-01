Ex OM : Boudjellal veut faire comme « Adil Rami en 2018 mais sans Pamela Anderson ! »

Dans un entretien accordé à La Provence, Mourad Boudjellal a lâché une petite phrase en citant Adil Rami…

Le président du Racing Club de Toulon s’est exprimé dans les colonnes de La Provence… Le dirigeant qui est sur le point de quitter son club a listé ses voeux pour l’année 2020.

Si on devait être en finale, je démissionnerais avant– BOUDJELLAL

Il espère même que le RCT remportera le titre de Champion de France. Aux vues de la situation, il pourrait démissionner avant la fin de la saison. C’est pourquoi il s’est comparé à Adil Rami qui a gagné la Coupe du Monde en 2018 sans jouer un seul match.

« Je souhaite que le RCT gagne et j’ai l’intime conviction qu’on sera champion cette année et pourtant, je n’ai pas l’habitude de m’avancer. L’énergie est chez nous. A part les blessures, rien ne pourra nous empêcher d’être champions. C’est mon destin, c’est écrit. À part les blessures, rien ne pourra nous empêcher d’être champions. C’est mon destin, c’est écrit. Si on devait être en finale, je démissionnerais avant, ou je demanderais plutôt à Bernard de me virer, je trouve ça plus drôle. Je serais un peu comme ces champions du monde qui étaient remplaçants, le (Lionel) Charbonnier de 1998. Ou Adil Rami en 2018, mais sans Pamela Anderson! »

Mourad Boudjellal – Source : La Provence