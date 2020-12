Ex-OM : Bouna Sarr est cash sur ses ambitions très élevées !

Bouna Sarr a quitté l’Olympique de Marseille cet été pour rejoindre le Bayern Munich. L’ancien Marseillais ne compte pas arrêter sa progression sportive là…

En effet, son prochain objectif concerne désormais sa sélection nationale et il n’a qu’un objectif en tête : les Bleus !

chaque session d’entraînement ici me rend plus fort

« Je suis prêt à me saigner pour ça (rejoindre l’Équipe de France). J’espère que ce transfert va m’aider pour ça parce que chaque session d’entraînement ici me rend plus fort. Puis le club est au centre de toutes les attentions. J’ai été appelé cet été mais j’ai été obligé de décliner en raison d’une blessure. Je ne vais pas abandonner et continuer à travailler tous les jours pour ça. (Jouer l’Allemagne à Munich avec les Bleus lors du prochain Euro ?) Ça serait le top. À moi de faire ce qu’il faut et d’enchaîner les performances pour me faire remarquer aux yeux de notre sélectionneur national Didier Deschamps. Après ce transfert au Bayern, c’est mon prochain grand rêve à réaliser. » Bouna Sarr – Source : Site officiel Bayern Munich