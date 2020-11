Ex-OM : Bouna Sarr titulaire et vainqueur dans le plus gros match de Bundesliga !

Bouna Sarr a quitté l’Olympique de Marseille pour le Bayern Munich cet été. On lui prédisait un temps de jeu famélique, il trouve le moyen d’être titulaire tous les weekends…

Titularisé arrière gauche la semaine dernière face à Cologne (victoire des Bavarois, deux buts à un), il a retrouvé son poste d’arrière droit ce samedi. Et pas contre n’importe qui puisqu’il s’agissait de l’affiche de l’année en Allemagne, le choc entre le Bayern Munich et le Borussia Dortmund ! À noter tout de même l’absence de Benjamin Pavard en raison d’une petite blessure.

Le Bayern s’impose, Sarr joue tout !

Comme très (trop ?) souvent ces dernières années, le Bayern Munich est venu à bout de son plus sérieux rival national. La bataille a tout de même été rude et l’ancien marseillais a parfois souffert sur son côté, d’où est notamment arrivé le premier but de Dortmund.

Il aura tout de même tenu les 90 minutes et terminé la rencontre. Score final : Bayern 3 – 2 Dortmund.