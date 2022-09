Ex OM : Brice Samba impressionne à Lens

Arrivé à Lens cet été, Brice Samba réalise un très bon début de saison. Son entraineur Frank Haise se réjouit qu’il ait choisi Lens plutôt que de rester à Nottingham Forrest malgré la montée en Premier League.

Après les 8 premières journées de Ligue 1, l’ancien gardien remplaçant de l’OM Brice Samba réalise le 3ème meilleur pourcentage d’arrêts du championnat avec 77% ! Son entraineur, Frank Haise, se réjouit de ce début de saison canon et de l’arrivée du franco congolais dans les buts Lensois :

« C’est un gardien complet. Il a aussi du leadership, comme nous pouvions l’avoir avec Jean-Louis Leca. C’est un compétiteur. Il a su faire les arrêts qu’il fallait. C’est ce qu’un entraîneur peut attendre d’un gardien». Frank Haise – Source : Ligue1.fr (22/09/2022)

À LIRE AUSSI : Mercato concurrents OM : Lyon, un départ sans indemnités d’un talent déchu ?

Mon arrivée montre que le club a de l’ambition

Pourtant, le portier passé par Caen aurait put jouer en Premier League ! Grand artisan de la montée de Nottingham Forrest dans l’élite en Angleterre, il choisit à la surprise générale de revenir en France et de signer, donc, au RC Lens. Il se confie sur cet arrivée qui pour lui, est loin d’être illogique :

« Je suis venu à Lens pour apporter ma pierre à l’édifice. Le RC Lens est un grand club français. Il veut remonter là où il était. Notre tâche est de mettre ce maillot le plus haut possible. Mon arrivée et celle, précédemment, de Seko Fofana (en 2020 en provenance de l’Udinese), montrent que le club a de l’ambition. » Brice Samba – Source : Ligue1.fr (22/09/2022)

Lens confirme son ambition en ce début de saison avec une 4ème place de Ligue en ayant pris 18 points sur 24 possibles.