EX-OM : Cabella inscrit un doublé avec Krasnodar

Le championnat russe a repris ce week-end. L’ancien olympien, Rémy Cabella, s’est illustré avec Krasnodar, en inscrivant un doublé, lors d’une victoire 3-0, face à Oufa.

Pour la première journée de Premier League (D1 russe), les coéquipiers de Rémy Cabella ont dominé Oufa. La différence s’est faite en seconde période. L’ancien marseillais a été le détonateur d’une victoire nette (3-0), en marquant le premier (53e) et deuxième (63e) but du FC Krasnodar, en seulement dix minutes. Ce succès permet à son équipe de prendre provisoirement la tête du championnat.

Fier de mon 1er doublé ⚽️⚽️ avec mon équipe @fckrasnodar Belle victoire✌🏻Bravo à l’équipe 💚 https://t.co/0LN9tc02k1 — Remy Cabella (@RemyCabella) August 9, 2020

Cabella de retour après une saison quasi blanche

Pour sa première saison en Russie, l’ancien de l’ASSE n’a pas eu le temps de montrer tout l’étendue de son talent. Le milieu offensif s’est déchiré les ligaments du genou gauche, lors des barrages de C1 en août dernier, face à l’Olympiakos (0-4, 1-2), et a dû louper quasiment toute la saison. La crise sanitaire a fait qu’il a pu terminer le dernier exercice avec son club. Au total il aura pris part à 9 matchs de Premier League, pour deux buts et une passe décisive. Krasnodar a terminé troisième en 2019-20 et s’est qualifié, à nouveau, pour les barrages de Ligue des champions.