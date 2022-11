Ex OM: Caleta-Car revient sur son transfert manqué à Liverpool

Caleta-Car s’est engagé avec Southampton contre un chèque de 10 Millions d’euros lors du dernier mercato estival. Un club où il ne donne pas entière satisfaction, ce dernier est souvent cantonné au banc de touche.

Caleta-Car n’a pas été appelé avec la sélection croate pour la coupe du monde. Un échec pour l’ancien marseillais qui voulait se relancer en rejoignant Southampton l’été dernier. Arrivé à Marseille en 2018 en provenance de Salzbourg, le joueur de 25 ans a signé un contrat de quatre ans avec le club Anglais jusqu’en 2026…

Il est revenu sur son transfert avorté à Liverpool lorsqu’il portait le maillot de l’OM :

Pas un problème pour moi de quitter la France– Caleta-Car

« Ils sont différents et je voulais les rejoindre parce que Liverpool est l’un des plus grands clubs du monde. Mais cela ne s’est pas fait. Il y avait quelque chose entre Marseille et Liverpool, mais je ne veux pas en parler. Maintenant, je suis ici à Southampton et j’apprécie vraiment l’Angleterre. Nous allons jouer contre Liverpool, ce sera un bon test. La Premier League est le meilleur championnat du monde et tous les joueurs rêvent de venir ici et d’y jouer. L’Angleterre, c’est différent, mais je ne regarde pas trop ça. Si je suis heureux quelque part et que c’est mieux pour moi, alors j’irai là-bas. Ce n’était pas du tout un gros problème pour moi de quitter la France. » Caleta-Car— Source: Hampshire live (12/11/22)

Longoria doit faire passer un message – Franck Conte

» Ça me paraitrait bizarre que Caleta-Car revienne. La direction ne peux pas dire il y a 15 jours qu’aucun joueurs de l’OM ne quittera le club libre et refaire jouer Caleta-Car comme si de rien n’était. Je suis d’accord sur le fait qu’on aurait besoin de lui en ce moment mais il faut que la direction se tiennent à ce qu’elle a dit. Sportivement je préfère l’avoir sur le terrain mais par rapport au message que tu veux faire passer, ce n’est pas bon. Tu viens de recruter Bailly, tu peux le faire jouer. Selon moi, la direction doit se montrer ferme. » Franck Conte – Source : Football Club de Marseille (25/08/2022)