Ex OM : « Cantona sait peut être des choses (sur Deschamps) que nous ne savons pas… »

Après qu’Eric Cantona ait émis l’hypothèse d’un comportement raciste de la part de Didier Deschamps, le sélectionneur de l’Equipe de France avait porté plainte. Le procès aura lieu ce vendredi. Alain Roche a donné son sentiment pour l’Equipe…

Didier Deschamps, l’ancien coach de l’OM, n’avait pas sélectionné Hatem Ben Arfa et Karim Benzema pour l’Euro 2016. Un choix qui avait fait parler dans la presse à cette époque. Interrogé à ce sujet par The Guardian, Eric Cantona avait émis l’hypothèse d’un comportement raciste de la part du sélectionneur français. Didier Deschamps a porté plainte pour diffamation contre Eric Cantona. Le procès aura lieu ce vendredi au Tribunal de Grande Instance à Paris. Alain Roche a donné son avis sur les raisons de cette inimitié…

Peut être que Cantona n’aime tout simplement pas l’homme — Roche

« Éric et Didier ont deux personnalités totalement opposées. Cantona a un caractère explosif, entier et apolitique. DD est plus politique, contrôle sa communication et sait manœuvrer les équipes. Il a ce talent-là et ça en dérange peut-être certains. Peut-être donc que Cantona n’aime tout simplement pas l’homme et qu’il sait des choses que nous ne savons pas. Mais qu’on aime ou qu’on n’aime pas Deschamps, avec lui, les résultats sont là et à la fin, il n’y a que ça qui compte ». Alain Roche – Source: L’Equipe