Ex OM : Carton rouge, bagarre… le craquage de Ribery !

L’ancien milieu offensif de l’OM, Franck Ribery pourrait déjà avoir terminé sa saison suite à son carton rouge reçu avec la Salernitana alors qu’il était remplaçant. Ce dernier a porté des coups à un remplaçant de l’équipe adverse…

Suite à l’ouverture du score de son équipe sur penalty, l’international français a été impliqué dans une bagarre au bord du terrain. Simone Verdi est venu fêter son but sur le bord du terrain et a été légèrement bousculé le remplaçant de Cagliari, Gaston Pereiro qui s’échauffait sur le côté et qui n’a pas ralenti sa course. Le banc des remplaçant s’est levé et a secoué l’Uruguayen. Ribéry a alors accouru pour asséner des coups de poing à Pereiro. Il a attrapé son adversaire par derrière, au niveau du cou, avant de le plaquer au sol. Les deux hommes ont rapidement été séparés mais l’arbitre de la rencontre a logiquement adressé un carton rouge à Ribéry.

Cela pourrait ressembler peut être à une fin de carrière, du moins en Europe, pour Ribery qui est en fin de contrat avec la Salernitana et qui a 39 ans.

Ribery vomissait ses tripes car il était vidé — Niang

Super joueur et homme fantasque c’est souvent cette image que laisse Franck Ribery. Sur notre plateau, son ancien coéquipier à l’OM, Mamadou Niang raconte l’investissement incroyable de l’ancien ailier gauche du Bayern, un grand professionnel qui vomissait après les matches…

« On est arrivé en même temps avec Franck, on était dans le même hôtel avec nos femmes, on presque vécu 2 mois avant de trouver notre logement. C’était un extra-terrestre. En prépa, on ne le connaissait pas, il arrivait de Galatasaray, il a surclassé tout le monde. (…) On était sur le banc lors du premier match amical, Fabien m’avait dit, il sort d’où ce joueur, c’est un monstre ? Il courait partout. Je me demandais s’il pouvait tenir à fond comme ça. (…) Franck il se donnait tellement à 100% qu’à la fin des matches la première chose qu’il faisait quand il rentré au vestiaire c’est d’aller aux toilettes pour vomir. Il vomissait ses tripes car il était vidé. Il avait tellement tout donné, tu ne pouvais pas lui parler, il allait vomir de fatigue, de douleur. C’était incroyable ce joueur. (…) On a été en vacances ensemble, je suis allé le voir à Munich, il m’avait invité à La Fio. On est souvent au téléphone ensemble. En vacances, c’était incroyable car il se levait le matin, il allait faire 40 à 1h de footing à du 16km, c’était une machine. Il ne s’arrêtait pas, il prenait une semaine et c’est tout. Deux semaines avant la reprise il était déjà au centre d’entrainement du Bayern. » Mamadou Niang – source : FCMarseille (11/11/2021)