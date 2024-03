Ex OM : Ce joueur spécial que Jorge Sampaoli n’a pas oublié

L’Olympique de Marseille avait sur son banc Jorge Sampaoli. L’un des joueurs qui l’a marqué lorsqu’il était à Marseille était Dimitri Payet. Il lui rend un bel hommage.

Dimitri Payet a reçu un bel hommage de la part de Jorge Sampaoli pour son anniversaire. Le milieu offensif a a pu voir une vidéo postée sur le compte Instagram du coach argentin accompagnée de la chanson de Kemmler sur Dimitri Payet et un joli message !

« Il n’y a rien de plus gratifiant pour un entraîneur que de voir son travail impacter positivement la carrière d’un joueur. Ma mémoire a été marquée par tous les beaux gestes de Dimitri au Vélodrome et dans les stades emblématiques d’Europe. Que les maillots numéro 10 ne cessent jamais d’exister. Joyeux anniversaire Payet ! », a publié l’ancien coach de l’OM.

Jorge Sampaoli 🇦🇷 sur Instagram pour l’anniversaire de Dimitri Payet 🇫🇷 : « Il n’y a rien de plus gratifiant pour un entraîneur que de voir son travail impacter positivement la carrière d’un joueur. Ma mémoire a été marquée par tous les beaux gestes de Dimitri au Vélodrome et… pic.twitter.com/7hvaCgBP7A — 𝐁𝐞𝐎𝐌 (@Be_OM13) March 29, 2024

Je regarde tous les matchs de l’OM — Payet

Dimitri Payet, qui a quitté l’OM cet été, a confié dans le journal L’Équipe ne pas avoir digéré son départ: « Honnêtement, la plaie ne se refermera jamais. La rupture a été brutale et très difficile pour moi. Après, il faut vivre avec. Quand je suis arrivé au Brésil, j’étais par terre. C’était difficile. Lors de la conf’ (annonçant son départ de l’OM), c’était fini. Dans ma tête, je ne voyais pas où je pouvais rebondir. Merci au Vasco et aux supporters qui m’ont aidé à me relever. C’est leur amour qui m’a sauvé. »

Sous contrat avec Vasco de Gama jusqu’en 2025, Dimitri Payet garde un oeil attentif sur la saison marseillaise: « Je regarde tous les matchs de l’OM. J’en ai peut-être raté deux ou trois. Si je ne joue pas, je suis devant ma télé, comme un supporter normal. Je regarde tout, j’ai pris du recul. Je ne suis pas très objectif pour analyser ou commenter la saison et les matchs de mes copains. J’étais dans leur vestiaire il y a seulement six mois. Il y a encore pas mal de joueurs avec lesquels j’échange régulièrement. Je ne suis donc pas le mieux placé pour parler de l’OM. »