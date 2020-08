Ex OM : « Ce n’est pas un hasard si l’OM est toujours le seul club français à avoir remporté la Ligue des champions… »

Ancien joueur de l’OM, Benoît Cauet a donné de ses nouvelles à la Provence dans une interview. Il est longuement revenu sur ses années olympiennes…

Aujourd’hui devenu entraîneur, Benoit Cauet est actuellement sans club après une expérience à Concarneau (N1). En attendant de relever un nouveau challenge, Cauet est revenu sur son passage à l’OM, qu’il a rejoint en 1985, et ou il a fait ses débuts pro en 88.

Un bon souvenir bien évidemment…

« L’OM A ÉTÉ UNE MAGNIFIQUE RAMPE DE LANCEMENT »

« Marseille, à cette époque, c’était énorme. Bernard Tapie faisait ses débuts en tant que président et il n’y avait quasiment que des internationaux dans l’équipe. Pour un jeune comme moi, c’était du pain béni. Il y avait tout à apprendre. Et je crois d’ailleurs que la mentalité de combattant que j’ai eue ensuite durant ma carrière, je l’ai acquise à Marseille. Il fallait combattre, il fallait avoir faim, il y a un public exigeant et surtout, il y avait cette volonté de gagner tous les matches. Ce n’est pas un hasard si l’OM est toujours le seul club français à avoir remporté la Ligue des champions et a fait autant de finales de coupe d’Europe. L’OM a été une magnifique rampe de lancement ! »

Benoît Cauet. Source : La Provence – 12/08