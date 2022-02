Ex OM : C’est officiel pour Marcelo Bielsa !

C’est officiellement terminé entre Leeds United et Marcelo Bielsa ! Le club anglais a confirmé que les deux parties se séparent en cette fin de mois de février.

C’est terminé ! Marcelo Bielsa n’est plus l’entraîneur de Leeds. Le club anglais a décidé de se séparer du coach argentin en cette fin de mois de février. Il était resté en poste durant près de 4 ans soit sa plus longue aventure en tant qu’entraîneur.

Après près de 4 ans, c’est terminé entre Bielsa et Leeds

Ces derniers jours, il avait enchaîné des défaites cuisantes notamment face à Tottenham (4-0) et Liverpool (6-0). Une pléthore de buts encaissées qui a placé Leeds parmi les pires défenses de Premier League depuis le début de la saison 2021/2022.

Les supporters de Leeds n’oublieront pas qu’El Loco leur a permis de retrouver l’élite du football anglais et leur a notamment offert le titre de Championship. Il aura également permis l’explosion de certains éléments et leur accès à l’équipe international anglaise : Patrick Bamford et Kalvin Philipps.

Leeds United can confirm the club have parted company with head coach Marcelo Bielsa — Leeds United (@LUFC) February 27, 2022

Une décision très difficile pour le président de Leeds

Le président de Leeds, Andrea Radrizzani s’est d’ailleurs exprimé dans un communiqué publié par le club ce dimanche. Ce dernier a remercié le coach argentin pour tous ses efforts depuis le début de son aventure en Angleterre.

« Cela a été la décision la plus difficile que j’ai eu à prendre pendant mon mandat à Leeds United, compte tenu de tout le succès que Marcelo a eu au club. Avec Marcelo comme entraîneur, nous avons eu trois saisons incroyables et les bons moments sont revenus à Elland Road. Il a changé la culture du club et nous a tous apporté une mentalité de gagnant. Les moments créés, en particulier lors de la saison 2019/20 et de la promotion en Premier League, resteront bien sûr longtemps gravés dans toutes nos mémoires, moi-même et les fans inclus. Cependant, je dois agir dans le meilleur intérêt du club et je pense qu’un changement est nécessaire maintenant pour garantir notre statut de Premier League. Les résultats et performances récents n’ont pas été à la hauteur de nos attentes. Nous nous retrouvons dans une position précaire en championnat et je pense que c’est le bon moment pour faire venir un nouvel entraîneur-chef, afin d’avoir un impact dans la phase décisive de la saison. Naturellement, moi-même, ainsi que tous les autres membres du club, voudrions remercier Marcelo pour ses efforts et ses réalisations et nous lui souhaitons le meilleur pour l’avenir. » Andrea Radrizzani (président de Leeds United) – Source : Communiqué officiel du club (27/02/22)