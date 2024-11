Ex OM : C’est officiel pour Vitinha et Malinovskyi !

Le Genoa entame une nouvelle ère avec la nomination de Patrick Vieira en tant qu’entraîneur-chef, succédant à Alberto Gilardino. Un changement pour deux anciens joueurs de l’OM : l’attaquant Vitinha et le milieu de terrain Ruslan Malinovskyi.

Selon Fabrizio Romano, « Gênes nomme Patrick Vieira comme nouvel entraîneur-chef pour remplacer Alberto Gilardino. Accord conclu puisque Vieira commencera à travailler à Gênes cette semaine. »

C’est désormais officiel, Vieira va commencer à travailler avec l’équipe cette semaine, il arrive pour redresser un club en quête de régularité en Serie A. Son expérience en tant que joueur et entraîneur, notamment à l’OGC Nice, Crystal Palace ou encore Strasbourg est un atout précieux recherché par le Genoa. Le club mise sur lui pour insuffler une nouvelle dynamique et guider l’équipe vers un avenir plus compétitif. Vieira n’a pas forcément répondu aux attentes des clubs dans la durée jusqu’à présent…

Vieira débarque au Génoa

🔴🔵🇫🇷 Official: Patrick Vieira, new Genoa manager on contract valid until 2026. pic.twitter.com/PL4SJZ7BtV — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 20, 2024

Vitinha, qui a eu un passage discret à Marseille, voit dans cette nouvelle étape en Italie l’opportunité de relancer sa carrière. De son côté, Malinovskyi, auteur de prestations intéressantes lors de son prêt l’année dernière, est actuellement blessé, il souffre d’une fracture du péroné. Patrick Vieira et Mario Balotelli vont aussi se retrouver après avoir travaillé ensemble à Nice.