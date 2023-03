Ex OM : Cet ancien coach sur le point de se faire limoger !

En difficulté avec le FC Séville en Liga, l’ancien entraîneur de l’Olympique de Marseille Jorge Sampaoli est poussé vers la sortie par ses dirigeants qui auraient déjà identifié son successeur.

Arrivé sur le banc de Séville au mois d’octobre, l’aventure de Jorge Sampaoli en Espagne risque de se terminer brutalement. Après 26 journée, le club andalou pointe à la 14ème place de Liga et compte seulement deux points d’avance sur le premier non relégable. La nouvelle défaite des sévillans sur la pelouse de Getafe (2-0) aurait scellé le sort du technicien argentin. En effet, selon les informations du quotidien espagnol AS, les dirigeants du club andalou aurait pris la décision de se séparer de l’ancien entraîneur de l’OM. Pepe Bordalas, un entraîneur espagnol passé par Getafe et Elche devrait selon toute vraisemblance succéder à Jorge Sampaoli sur le banc de Séville.

À LIRE AUSSI : Mercato : « J’ai fait mes erreurs à l’OM. Je n’étais pas prêt, tout simplement »

Sevilla are set to sack Jorge Sampaoli in the next hours, confirmed — board now already working on new coach to be appointed 🚨⚪️🔴 #Sevilla

Sampaoli joined Sevilla in October but he’s now set to leave the club with José Mendilibar as favorite, as Spanish media reported. pic.twitter.com/NMXJsV6bia

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 20, 2023