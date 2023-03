Ex OM : Cet ancien joueur marseillais risque une énorme peine de prison !

La vie de footballeur n’est pas forcément un long fleuve transfile. Après un passage par l’OM, le Portugal et la Grèce, aux États-Unis, en Azerbaïdjan, au Pérou ou encore en Inde, Sergio Contreras, dit Koke, doit faire face à la justice…

Koke était arrivé à l’OM en 2004, un an et demi plus tard il avait été prêté au Sporting Lisbonne pendant six mois. Puis définitivement vendu à l’Aris Salonique en 2006, il passera cinq saisons en Grèce. Le joueur va ensuite enchainé une sorte de tour du monde en commençant par Houston Dynamo (Etats-Unis), au Rayo Vallecano (Espagne), au FK Bakou (Azerbaïdjan), à Jahn Regensburg (D2 Allemagne), au Blooming Santa Cruz (Bolivie) et au North East United FC (Inde) puis retour en Grèce et le Veria NPS (D3) en 2015. Il finira à l’Aris Salonique…

Koke risque jusqu’à 16 ans de prison et 15 millions d’euros d’amende

Football. L’ancien joueur de Marseille, Koke, risque seize ans de prison pour trafic de drogue https://t.co/6ePvxtbl41 — Ouest-France (@OuestFrance) March 26, 2023

Koke avait déjà été interpelé pour trafic de drogue il y a quelques années avec à la clé un an et demi en prison. Et ce n’est pas fini, car selon le ministère public espagnol, l’ancien Olympien est accusé d’avoir dirigé un réseau de trafic de drogue qui acheminait la marchandise dans différents pays européens. Ouest-France précise que l’ancien joueur était : « chargé de donner le feu vert aux opérations » et « échangeait des informations avec d’autres membres de l’organisation sur la manière de gérer certaines des grosses cargaisons qu’ils recevaient ». Il sera jugé ce lundi 27 mars et il risque gros ! Jusqu’à 16 ans de prison et 15 millions d’euros d’amende…