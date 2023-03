Ex OM : Cet ancien joueur se lâche sur Rudi Garcia !

Arrivé à l’Olympique de Marseille en provenance de Valence, Aymen Abdennour n’aura pas marqué les supporters marseillais positivement. Dans un entretien accordé au site officiel de la Ligue 2, il raconte le traitement qu’il a reçu de la part de Rudi Garcia.

L’un des gros flops du recrutement de l’Olympique de Marseille au début de l’ère Franck McCourt, Aymen Abdennour, est revenu sur sa relation avec Rudi Garcia. Après des années à Valence en Espagne, le Tunisien a été convaincu par l’OM de faire son retour en Ligue 1.

Je suis resté et Rudi Garcia ne m’a vraiment pas fait jouer

L’ancien joueur du Toulouse FC et de l’AS Monaco s’est exprimé sur sa dernière année sous les ordres de Rudi Garcia. Le coach français lui avait promis qu’il ne le ferait pas jouer s’il ne partait pas à Al Hilal… Et cela a vraiment été le cas !

« J’ai joué pendant une saison avec l’équipe réserve de l’OM. Au début de la préparation, j’avais disputé les cinq matchs amicaux et Rudi Garcia m’avait dit qu’il allait compter sur moi. Le club avait une offre d’Al-Hilal et il m’a dit d’y aller. Je lui ai répondu que je ne partirai pas là-bas et il m’a dit : « Si tu ne pars pas, tu ne joueras pas une seule minute avec moi. » Je suis quand même resté et il ne m’a vraiment pas fait jouer.” Aymen Abdennour – Source : Ligue 2 (29/03/23)

Il irait même servir le petit-déjeuner à CR7 si nécessaire — Juninho

« Mon expérience avec Rudi Garcia a été terrible. C’est le plus mauvais personnage que j’ai connu de toute ma carrière dans le football. Si vous ne savez pas comment diriger quoi que ce soit, dirigez par la peur que vous imposez aux autres. Il ne respecte que les gens qui ont du pouvoir ou dont il peut profiter. Maintenant, en ce qui concerne CR7, il n’osera rien faire qui le gêne, au contraire, il irait même lui servir le petit-déjeuner si nécessaire. Il va essayer d’être ami avec Cristiano, d’être intime et il fera n’importe quoi pour ça. Ce sera un rêve pour lui d’être ami avec Cristiano Ronaldo. Pour Rudi Garcia, peu importe le succès de l’équipe, l’harmonie du vestiaire. Il est important qu’il soit le centre d’attention, même si c’est dans la crise. Mais comme tous les êtres humains très froids, il reconnaît ceux qui sont plus grands que lui et essaie d’en profiter. Cristiano Ronaldo est l’un des plus grands de l’histoire du football, une légende, et Rudi le sait » Juninho – Source : MaisFutebol (04/01/23)