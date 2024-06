Ex OM : Cet ancien marseillais ne rejoindra pas Thierry Henry, le sélectionneur l’a mauvaise…

L’ancien joueur de l’Olympique de Marseille, William Saliba ne jouera pas les JO avec l’Equipe de France. Thierry Henry a mal vécu ce refus.

Plusieurs clubs ont refusé que leurs joueurs ne rejoignent la sélection de Thierry Henry pour les JO 2024 à Paris. L’un de ceux qui a fait le plus de mal à l’ancienne légende d’Arsenal est William Saliba. Le défenseur central aurait pu être un cadre de cette équipe mais il a rejoint les Bleus de Deschamps. D’après L’Equipe, ce refus de participer au stage de préparation serait intervenu avant même qu’il ne soit sélectionné avec les A. Un gros coup dur pour Henry qui va devoir faire sans l’ancien joueur de l’OM.

Thierry Henry revient pour nous sur sa 𝗽𝗿𝗲́-𝗹𝗶𝘀𝘁𝗲 pour le stage de préparation aux 𝗝𝗢 𝗱𝗲 𝗣𝗮𝗿𝗶𝘀 𝟮𝟬𝟮𝟰 🇫🇷🎙️ 👉 https://t.co/c4q2rdydwK pic.twitter.com/508OPNdJrQ — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) June 3, 2024

La liste de Thierry Henry pour les JO

Gardiens : Restes (Toulouse), Nkambadio (Paris FC), Risser (Strasbourg)

Défenseurs : Estève (Burnley), Sildillia (Fribourg), Lukeba (Leipzig), Locko (Brest), Truffert (Rennes)

Milieux : Doué (Rennes), Akliouche (Monaco), K.Thuram (Nice), Koné (Monchengladbach), Millot (Stuttgart), Chotard (Montpellier), Ugochukwu (Chelsea)

Attaquants : Kalimuendo (Rennes), Lacazette* (Lyon), Mateta* (Crystal Palace), Olise (Crystal Palace), Tel (Bayern Munich)

Alors qu’il espérait rejoindre la sélection française de Thierry Henry pour jouer les JO cet été, Quentin Merlin a eu la surprise de voir son absence dans les noms retenus par l’ancienne légende d’Arsenal. Le jeune latéral gauche pourra encore espérer d’y participer puisqu’Henry a confirmé en conférence de presse ce lundi que la liste devrait encore bouger.

👨‍🎨 Une 𝙥𝙧𝙚́-𝙡𝙞𝙨𝙩𝙚 à 2️⃣5️⃣ noms 📋 Découvrez les joueurs appelés par Thierry Henry pour préparer les 𝙅𝙚𝙪𝙭 🇫🇷👊#BleuCollectif pic.twitter.com/qp1YK3QEC8 — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) June 3, 2024

« C’est la moins virtuelle, la liste du moment. Ça peut évoluer jusqu’au 3 juillet et, à mon avis, ça évoluera. Il y aura forcément des discussions. On a rencontré tous les présidents des clubs de Ligue 1 et Ligue 2, le 15 décembre en visioconférence. On a présenté les JO et les camps d’entraînement. On a discuté avec tout le monde. Il y avait un petit problème, les fameuses trois semaines de vacances pour pouvoir récupérer. On a accepté d’en retirer une (pour la préparation). C’était la seule contrainte au niveau des clubs. Ils comprenaient la situation, je suis resté là-dessus », a confirmé le sélectionneur devant les journalistes.