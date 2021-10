Mercato ex OM: Cet ancien marseillais rêve de Mbappe

Ancien joueur de l’OM lors de la saison 2015-16, Javier Manquillo évolue à Newcastle depuis 2017. Récemment racheté par les Saoudiens, le club anglais est désormais le plus riche du monde…

Prêté par Liverpool à l’OM lors de la saison 2015-16 sous Michel, l’Espagnol avait plutôt réalisé une bonne saison malgré les mauvais résultats de l’équipe. A Newcastle depuis 2017, il joue maintenant pour l’écurie la plus riche de la planète football. Ainsi, le latéral droit se met à rêver en grand :

Je choisirais Mbappe et Haaland– Manquillo

« Si vous me demandez qui je signerais pour Newcastle, je choisirais Mbappé et Haaland. Si c’était une équipe Playstation, j’irais aussi pour Messi et Cristiano (Ronaldo), mais les jeunes qui se démarquent le plus en ce moment sont ces deux-là. ll y a quelques semaines, nous étions un club normal et maintenant nous sommes le club le plus riche du monde. Je comprends que cette opération suscitera l’antipathie ou la haine. Mais nous n’allons pas arrêter de profiter de cette période à cause de cela. Je ne sais pas combien de temps cela prendra mais cette opération vise à ce que Newcastle puisse concourir pour la Premier League et nous voulons la vivre. » Javier Manquillo— Source: Daily Telegraf (19/10/21)

D’après Tutto Mercato Web, « une négociation pour l’acquisition de l‘Olympique de Marseille a été mise en place qui a ensuite calée« . D’après le professeur Simon Chadwick qui exerce à Emlyon Business School de Paris, le PIF (fond d’investissement d’Arabie Saoudite) qui vient tout juste de racheter Newcastle, pourrait se servir de l’OM et de l’Inter pour créer un groupe de clubs satellites comme l’a fait Manchester City via City Football Group.

Une information confirmée par le journal politique italien Libero qui stipule que les Nerazzurris seraient sur le point d’être racheté, et que le PIF serait en pleine négociation avec l’OM et une écurie brésilienne.

Je vous rapporte cet article en précisant bien, j’insiste, que je n’ai aucune info spécifique et direct à ce sujet. Le quotidien politique italien @Libero_official écrit qu’après #Newscastle, #PIF serait sur le point de racheter l’#Inter et négocierait #teamOM + un club brésilien — Thierry Cros (@tcros) October 13, 2021

c’est un journal politique. Donc qui a naturellement tendance à interpréter l’actualité de manière totalement subjective, mais sur le fond des informations n’est pas connu pour balancer des fake news à tout va. — Thierry Cros (@tcros) October 13, 2021