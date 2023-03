Ex OM: Cet ancien marseillais sous Bielsa brille en Angleterre !

Transféré de Nice à Wolverhampton cet hiver, Mario Lemina brille depuis son arrivée en Angleterre après avoir connu quelques galères du côté de la Côte d’Azur…

Milieu de terrain de qualité, mais souvent gêné par des blessures, l’expérience de Mario Lemina à Nice a été mitigé. Ainsi, il s’est engagé avec le club anglais cet hiver. Une réussite puisqu’il retrouve un super niveau qui lui a permis d’être désigné meilleur joueur de Wolverhampton du mois de février.

Very honoured to be elected @Wolves player of the month 🙌🏾🧡 I would like to thanks all my teamates and all the fans, we continue together, as a PACK 🐺#Wolves #L5MINA pic.twitter.com/eDpvxbdEBC — Mario Lemina (@LeminaM_13) March 3, 2023

Lors de son arrivée chez les aiglons, il s’était expliqué sur ce qui avait changé chez lui depuis son départ de l’OM :

C’EST LE MOMENT DE MONTRER QUE J’AI PRIS EN MATURITÉ – MARIO LEMINA

« Ça me fait plaisir de tous vous revoir, de pouvoir parler en Français. J’ai toujours été en contact avec Julien, ça fait un moment. C’était le bon moment. Encore plus qu’il y a le coach, qui a été très important dans mon choix. C’était le projet qu’il me fallait à un moment charnière de ma carrière. Je suis très content d’être là et de faire partie du projet. Le Mario de l’OM il était très jeune, un peu fougueux, pas toujours concentré. En partant, j’ai fondé ma famille, j’ai eu des enfants, je suis différent, une autre personne. J’espère que vous le verrez très vite. Toutes ces expériences m’ont fait prendre en maturité, ça m’a permis d’apprendre beaucoup de langues, de savoir ce qui se fait à l’extérieur. Ça me permet de revenir ici avec un bagage d’expériences assez important. À moi de montrer et d’apporter tout mon vécu que j’ai eu à l’extérieur et à montrer aux jeunes. Je ne peux pas dire que je suis un leader, c’est trop tôt. Mais un joueur d’expérience, oui, parce que le groupe est jeune. C’est le moment aussi pour moi de montrer que j’ai pris en maturité, que je ne suis pas le même Mario que vous avez connu. Les jeunes, ils ont un fort potentiel et c’est à moi et aux autres de les pousser vers le haut. » Mario Lemina – Source : Conférence de presse (27/07/2021)