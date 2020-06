Ex OM : Cette fin de saison est un crève cœur pour Bielsa…

Marcelo Bielsa accorde une grande importance à la relation entre les supporter et son équipe. D’ailleurs, l’OM avait vécu de grandes émotions en une année avec El Loco. Donc pour le technicien argentin, terminer cette saison à huis clos est un crève cœur…

En conférence de presse, Marcelo Bielsa a évoqué la fin de saison en Championship. Le coach aurait voulu éviter de jouer ces neuf derniers matches à huis clos mais pour autant il se plie aux exigences de cette crise sanitaire qui reste plus important que le sport…

Le huis clos… quelque chose que je n’aurais jamais souhaité — Bielsa

« Ne pas pouvoir vivre ces neuf derniers matchs avec les supporters, c’est quelque chose que je n’aurais jamais souhaité. Nous savons que la santé publique compte plus que tout le reste, et le football est secondaire si nous le comparons avec la crise sanitaire. Mais il faut rappeler que la relation entre les joueurs et les supporters fait du football un sport différent des autres. Et sans cette relation, le football n’est plus le même ». Marcelo Bielsa – Source: Conférence de presse