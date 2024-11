Ex OM : Changement de coach pour Vitinha et Malinovskyi (et c’est un français!)

Le Genoa entame une nouvelle ère avec la nomination de Patrick Vieira en tant qu’entraîneur-chef, succédant à Alberto Gilardino. Un changement pour deux anciens joueurs de l’OM : l’attaquant Vitinha et le milieu de terrain Ruslan Malinovskyi.

Selon Fabrizio Romano, « Gênes nomme Patrick Vieira comme nouvel entraîneur-chef pour remplacer Alberto Gilardino. Accord conclu puisque Vieira commencera à travailler à Gênes cette semaine. »

Vieira, qui va commencer à travailler avec l’équipe cette semaine, arrive pour redresser un club en quête de régularité en Serie A. Son expérience en tant que joueur et entraîneur, notamment à l’OGC Nice, Crystal Palace ou encore Strasbourg est un atout précieux recherché par le Genoa. Le club mise sur lui pour insuffler une nouvelle dynamique et guider l’équipe vers un avenir plus compétitif. Vieira n’a pas forcément répondu aux attentes des clubs dans la durée jusqu’à présent…

🚨 EXCLUSIVE: Genoa appoint Patrick Vieira as new head coach to replace Alberto Gilardino.

Agreement done as Vieira will start work at Genoa this week. 🇫🇷🤝🏻 @MatteMoretto pic.twitter.com/w0WyvRjlDh

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 19, 2024