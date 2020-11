Ex OM : Cheyrou pointe du doigt ce qu’il manque à Thauvin pour revenir en Equipe de France…

Sur le plateau de Téléfoot, Benoît Cheyrou s’est exprimé sur la place de Florian Thauvin en Equipe de France. Pour l’ancien Marseillais, l’ailier de l’OM doit gagner en consistance.

Depuis la Coupe du Monde 2018, Florian Thauvin n’a pas vraiment retrouvé sa place en Equipe de France. Après son année de blessure, il revient à un bon niveau et est précieux pour l’OM, comptablement.

Il faudrait que ce soit plus consistant dans les prestations — CHEYROU

Sur le plateau de Téléfoot, Benoît Cheyrou s’est exprimé sur la possibilité de revoir le numéro 26 dans la liste de Didier Deschamps. Selon l’ancien milieu de terrain de l’Olympique de Marseille, Flotov doit avant tout gagner en consistance.

« Florian Thauvin peut apparaître comme une option assez sérieuse sur le plan offensif. Il faudrait que ce soit plus consistant dans les prestations, et pas seulement en terme de statistiques avec l’Olympique de Marseille »

Benoît Cheyrou – Source : Téléfoot (13/11/20)

MERCATO OM : « THAUVIN PEUT-IL PARTIR CET HIVER ? JE PENSE QUE OUI ! »

« 6 mois de contrat à 20 millions d’euros plus un joueur ? J’ai du mal à y croire. Je sais qu’en général les joueurs n’aiment pas servir de monnaie d’échange. Je pense que Thauvin peut partir au mois de janvier car la Ligue des Champions sera terminée. Il ne fait pas un début de saison tonitruant, qu’il soit présent ou pas il ne changerait rien à notre façon de jouer. Si le club peut économiser son salaire, et prendre un billet au passage pourquoi pas. Il n’y aura pas de grosses sommes mais vu les finances du club ce n’est pas négligeable. Il y a déjà des joueurs qui ont été recrutés pour le remplacer comme Luis Henrique. Avec une compétition à jouer plus la coupe de France à moins qu’on se qualifie miraculeusement en Ligue Europa. Est-ce que le club peut le vendre ? Oui, s’il n’arrive pas à le prolonger. »

Nassim Tireche – Source : DFM (12/11/2020)