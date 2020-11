Ex OM : Comme Rami, cet ancien joueur olympien en veut à Eyraud !

Grégory Sertic a officiellement annoncé la fin à sa carrière. Depuis sa fin de contrat à l’OM, l’ancien girondin n’a pas retrouvé de club. Le néo-retraité s’est confié sur le plateau de Culture Foot pour Téléfoot…

Passé par l’OM entre 2017 et 2020, Grégory Sertic n’aura joué que 25 matchs sous le maillot bleu et blanc… À 31 ans, l’ancien joueur des Girondins de Bordeaux avait annoncé sur Canal + qu’il mettait fin à sa carrière de footballeur. Ce lundi soir, il était invité sur Téléfoot et a évoqué les problèmes l’ayant empêché de s’exprimer sous le maillot phocéen…

je ne partirais pas en vacances avec Eyraud – grégory sertic

« Si André Villas-Boas ne me voulait pas dans l’effectif ? Il y a eu beaucoup de problèmes en interne. Ca ne part pas qu’avec le coach. Avec lui, tout se passait bien. C’est un autre contexte. Il y a eu aussi des blessures qui n’ont rien arrangé, qui m’ont fait mal. Mais il ne faut pas se cacher derrière ça. Il y a eu des évènements autres que la blessure et le problème avec le coach. Si je ne partirais pas en vacances avec Eyraud ? Oui, d’autres personnes aussi. Mais je garde un très bon souvenir de Marseille, de très bonnes personnes et jouer dans ce stade a été fabuleux. Je n’aurai jamais de rancœur envers n’importe qui. C’est bête, le président, quand je me suis blessé, m’a accompagné jusqu’au bout, quand j’étais à l’hôpital, il m’a appelé, envoyé des messages. Je suis bien dans ma tête en réalité, je suis serein. » Grégory Sertic – Source : Téléfoot (23/11/2020)