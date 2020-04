Ex OM : Comment Beckenbauer a changé Basile Boli !

Dans un entretien accordé à So Foot, de nombreux anciens joueurs de l’Olympique de Marseille ont évoqué l’arrivée de Franz Beckenbauer sur le banc. Selon Basile Boli, il l’a totalement changé !

Arrivé sur le banc de l’Olympique de Marseille grâce à Bernard Tapie, la légende allemande Franz Beckenbauer a apporté son expérience aux joueurs de la saison 1990 / 1991.

Avec Franz, mes pieds carrés sont devenus ronds — BOLI

Déjà à l’OM à cette époque, Basile Boli a évoqué cette saison si particulière dans un entretien accordé à So Foot. Le défenseur central qui est maintenant ambassadeur du club a avoué que le coach l’avait totalement changé.

« Quand je vais le voir, il m’annonce qu’il va me mettre arrière droit. Il était fâché. Osieck m’a fait faire cinquante sprints sur 100 mètres, sur le côté droit, avec un centre au bout. Il m’a cassé les couilles… Vu que j’étais énervé, j’ai bossé comme un fou, envoyé des centres, des centres. Et j’ai marqué 12 buts, dont une super volée contre Rennes, un but extraordinaire. Avec Franz, mes pieds carrés sont devenus ronds. »

Basile Boli – Source : So Foot