Ex OM : Comment Kamara a réussi à séduire le staff de l’Equipe de France !

Ce lundi, le journal L’Equipe a publié un article sur Boubacar Kamara et son début d’aventure en Equipe de France. L’ancien joueur de l’OM ne semble pas entrer dans les plans mais est très apprécié par le staff.

Jonathan Clauss a trouvé sa place en Equipe de France sur le côté droit de la défense mais reste le seul représentant marseillais pour le moment. Un ancien olympien est en revanche du rassemblement : Boubacar Kamara. Avec peu de temps de jeu chez les Bleus, le milieu de terrain est pourtant un titulaire à Aston Villa et réalise un très bon début de saison.

Kamara, le bon soldat qui plait au staff

L’Equipe explique dans un article ce lundi que la forte concurrence à son poste ne lui permet pas d’avoir un statut plus élevé mais que dans le staff, il est clairement apprécié. Son travail et son abnégation ont été souligné par l’équipe du sélectionneur Didier Deschamps. « Le bon soldat » avait même raté sa lune de miel avec sa femme après leur mariage pour une sélection.

« Pour moi, l’équipe de France est plus haute que tout, a confié l’ancien marseillais à L’Equipe. Si le sélectionneur fait appel à toi et que tu es en capacité de répondre, tu le fais. J’en ai discuté avec ma femme et elle a compris. On avait tout planifié pour ces vacances. Mais dès qu’on est descendus de l’avion, à Paris, je lui ai parlé et elle a très bien réagi et m’a même poussé à y aller. »

Du temps de jeu pour Kamara contre l’Ecosse?

Peut-être aura-t-il une chance de jouer face à l’Ecosse ce mardi? Le sélectionneur Didier Deschamps expliquait au micro de Téléfoot ce dimanche qu’il n’installerait pas le même onze que contre les Pays-Bas.

« Je ne sais pas encore aujourd’hui qui jouera et qui ne jouera pas, a d’abord souligné le Bayonnais. Il faut que je vois ceux qui ont débuté et fini le match de vendredi, mais ce qui est sûr, c’est que ce ne sera pas la même équipe mardi. Je n’ai pas le nombre exact de changements, mais ce sera en fonction de la situation des uns des autres », a répondu Deschamps à Téléfoot.