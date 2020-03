Selon Sky Sport, l’ancien marseillais est à l’isolement. Un membre de sa famille a été testé positif au Coronavirus…

Le joueur de Manchester City et ancien latéral marseillais est à l’isolement suite à la contamination d’un membre de sa famille. Courage à notre ancien olympien !

#MCFC defender Benjamin Mendy is in self-isolation as a precaution after a family member was tested for coronavirus.

— Sky Sports News (@SkySportsNews) March 12, 2020