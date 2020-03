Ex OM / Coronavirus : Situation très inquiétante à la Fiorentina… Ribery fait un geste !

Le Coronavirus est un problème majeur en Italie. Le propriétaire de la Fiorentina, Rocco Commisso, a annoncé dix cas positifs au sein du club, dont trois joueurs. Ribéry a fait un chèque pour aider les hôpitaux…





En effet, l’attaquant italien Patrick Cutrone, le défenseur argentin German Pezzella et l’attaquant Serbe Dusan Vlahovic ont été testé positifs au Coronavirus. Le président Commisso a fait le point sur Sky Sport Italia : « A la Fiorentina, la situation se dégrade, nous avons trois de nos entraîneurs et médecins qui sont à l’hôpital et d’autres personnes qui ont le coronavirus mais qui sont à la maison. Nous avons entre 8 et 10 personnes qui ont été touchées par cette malheureuse maladie. »

Face à cette situation, le club toscan a lancé une collecte de fonds pour aider les hôpitaux. L’ancien joueur de l’OM, Franck Ribéry a donné 50.000 euros. Un geste apprécié par son président :

Je tiens à remercier Franck — Commisso

« Je tiens à remercier Franck. Je suis né en Italie alors qu’il est français, mais nous avons tous les deux trouvé notre maison à Florence, il est donc de notre devoir de faire un don à ce pays. Nous avons bien commencé, nous avons déjà récolté 420.000 euros sur un objectif de 500.000 euros. » Rocco Commisso – source : Sky Italia (traduction RMC)