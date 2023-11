Ex OM : Coup de théâtre pour Tudor selon Fabrizio Romano !

Arrivé à Naples pour remplacer Luciano Spalletti, Rudi Garcia était déjà proche de se faire limoger, cette fois le technicien français va être remplacer et finalement cela ne sera pas par Igor Tudor !

Après du mieux dans les résultats, Naples vient de passer une mauvaise semaine. Après un match nul 1-1 concédé face à l’Union Berlin en Ligue des champions, les Napolitains ont chuté ce dimanche à domicile face au 19e de Serie A, Empoli. Cette troisième défaite de la saison va être fatale à Rudi Garcia, qui était déjà sur la sellette depuis déjà plusieurs semaines. Le président Aurelio De Laurentiis a décidé de limoger le technicien français selon plusieurs médias italiens ! Cela ne sera pas Igor Tudor alors qu’il était annoncé comme le grand favori !

Fabrizio Romano vient de l’affirmer via son compte X: « Naples avance dans les pourparlers avec Walter Mazzarri tandis que les négociations sont actuellement en attente avec Igor Tudor. Naples a proposé un contrat de 8 mois et Tudor l’a rejeté – il n’a jamais dit oui malgré les informations. Pas de problèmes financiers, mais l’ancien entraîneur de l’OM préfère juste les projets à long terme. Walter Mazzarri, nouvel entraîneur-chef de Naples. Accord scellé – valable jusqu’en juin 2024. L’ancien manager de l’Inter et de Watford a signé le contrat – qui devrait être dévoilé aujourd’hui en tant que nouvel entraîneur. Mazzarri remplace Rudi Garcia. »

🔵 Napoli are advancing in talks with Walter Mazzarri while negotiations are currently on stand-by with Igor Tudor.

Napoli offered 8 month contract and Tudor rejected — he never said yes despite reports.

No financial issues — but former OM coach just prefers long term projects. pic.twitter.com/MBFD3Fa3l0

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 14, 2023