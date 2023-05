Ex OM : Courbis n’aurait pas fait comme ça !

Après la défaite 1-2 contre Lens, samedi dernier, l’OM s’est senti pénalisé par les erreurs d’arbitrage de Clément Turpin. Le club a réagi dans un communiqué pour montrer son mécontentement. Sur le plateau de l’After Foot, Rolland Courbis pense que se plaindre via un communiqué n’était pas la bonne chose à faire pour l’OM.

La défaite contre Lens a beaucoup de mal à être digérée. L’OM tient comme principal responsable Clément Turpin, qui a multiplié les erreurs d’arbitrage contre le club. La principale étant l’ouverture du score marseillaise à la 9e minute, refusée pour une faute de Sanchez sur Kevin Danso. Le club s’est plaint, mardi dernier, des erreurs d’arbitrage de la saison via un communiqué. Mais cette manière de faire fait réagir et rend de nombreuses personnes sceptiques. Comme Rolland Courbis, qui dans l’After, déclare qu’il n’aurait pas défendu l’OM de cette façon s’il avait été à leur place. Voici l’extrait de l’intervention de Courbis sur le communiqué du club.

⚪🔵 #AfterMarseille Communiqué sur l’arbitrage : l’OM a-t-il eu raison de marquer le coup ? La réponse du Coach @rollcourbis 🗣💬 « J’aurais protesté ironiquement mais pas de cette façon » 🎙 Avec @gilbertbrisbois et @flogermain pic.twitter.com/bNVuL7oPjF — After Foot RMC (@AfterRMC) May 11, 2023

J’aurais donné une petite liste des actions pour et contre

« Disons que j’aurais peut-être protesté mais pas de cette façon là, explique Rolland Courbis sur le plateau de l’After Foot. J’aurais protesté ironiquement. J’aurais donné une petite liste comme ça au passage. De peur aussi qu’en face, on me donne une liste et où là, je me la ferme. Et j’aurais juste dit attention pour les quatre matchs à venir. Il parait qu’à la fin de la saison, on sorte de la 38e journée avec les actions pour et les actions contre. Apparemment, ça s’équilibre. Donc j’attends avec impatience ce qu’il va se passer dans les quatre derniers matchs à venir.«